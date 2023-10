📷 L'initiative géniale d'un ancien d'Anderlecht avec les supporters...qui agace son directeur sportif

đŸ“· L'initiative gĂ©niale d'un ancien d'Anderlecht avec les supporters...qui agace son directeur sportif

Michel Vlap est en forme avec le FC Twente. Et quand il se sent bien, le NĂ©erlandais est capable de tout, mĂȘme du plus inattendu.

Arrivé sur la pointe des pieds après son passage compliqué à Anderlecht, Michel Vlap revit aux Pays-Bas. Définitivement acheté par le FC Twente, il y est devenu un pion majeur et participe à la bonne série de son équipe, qui performe avec 7 victoires en 9 matchs. Ce weekend, Vlap était absent pour le déplacement à l'Heracles Almelo. Du moins sur le terrain. Car l'ancien Mauve a profité de l'occasion pour tester sa cote de popularité auprès des supporters en voyageant avec eux et en assistant au match dans le parcage visiteur. Derby day! 🔮🔮 @vakp @fctwente pic.twitter.com/C930xfUoeL — Michel , (@Michelvlap) October 22, 2023 Seul bémol, il y a été aperçu bière à la main, ce qui n'est pas tellement au goût de son directeur sportif Arnold Bruggink : "C'est génial que Vlap ait fait le match avec nos supporters. Il doit seulement s’assurer qu’il peut également dire non lorsqu'on lui propose une bière. Mais il m'a déjà envoyé un message pour dire qu'il en était désolé". [Eredivisie]



😎 Blessé, Michel Vlap a décidé de supporter ses coéquipiers lors du Twentse Derby en se joignant aux supporters de Twente. Et au vu de son sourire, le milieu de terrain passe un bon moment avec Sem Steijn qui vient d'inscrire le but du break. 0-2#FootNL #HERTWE pic.twitter.com/IsTB8vZZfv — đŸ‡«đŸ‡· Foot néerlandais đŸ‡łđŸ‡± (@Foot_NL) October 22, 2023