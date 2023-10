Ronny Deila écarte encore un joueur : fin de l'histoire à Bruges ?

Une nouvelle fois, Dedryck Boyata est absent du noyau brugeois pour la Coupe d'Europe. A priori, c'est fini pour l'ex-Diable Rouge chez les Blauw & Zwart.

Ce jeudi, le Club de Bruges se rend à Lugano en Conference League. Et après s'en être déjà passé face au KV Courtrai et contre le Standard, Ronny Deila a écarté Dedryck Boyata du noyau des Blauw & Zwart. Denis Odoi et Michal Skoras, eux aussi absents au KVK, sont de retour.

Selon Het Laatste Nieuws, cette nouvelle absence de l'ancien Diable Rouge (31 caps) ne serait pas pour d'autres raisons que sportives : Boyata ne rend pas satisfaction à Deila, lui qui ne compte que 8 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Pire : selon la presse néerlandaise, l'histoire de Dedryck Boyata à Bruges est terminée, et une solution devra être trouvée cet hiver. Boyata était arrivé en septembre 2022 et avait signé un contrat de 3 ans ; depuis, ses bonnes prestations se comptent sur les doigts d'une main.