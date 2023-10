🎥 La fusée supersonique qui permet à l'Antwerp d'encore y croire

L'Antwerp s'est effondré ce mercredi soir en Ligue des Champions aprÚs avoir pourtant mené face au FC Porto (1-4). Le Great Old peut pourtant encore y croire.

Dans le match avancé du groupe H, le FC Barcelone s'est imposé face au Shakhtar Donestk (2-1). Les Catalans ont grappillé leur troisième victoire en autant de matchs, grâce à des buts de Ferran Torres et Fermin Lopez.

Le 2e but barcelonais, des oeuvres du jeune Lopez (20 ans), fait déjà le tour du monde. Une frappe sèche et puissante, qui a percuté le poteau avant de rentrer dans la lucarne du but. Une véritable fusée, flashée à 230 km/h !

Cette victoire du Barça permet à l'Antwerp d'encore croire à la 3e place du groupe, synonyme de repêchage en Europa League. Le Shakhtar Donestk n'est en effet "qu'à" trois points.