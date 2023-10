Le frère d'un flop anderlechtois défie l'Union : et si lui voyait vraiment "ce que d'autres ne voient pas" ?

Il y aura au moins un nom bien connu sur la pelouse côté LASK Linz ce jeudi soir : celui de Zulj. Pas Peter, mais Robert, son frère, capitaine et meneur de jeu du club autrichien.

Que devient Peter Zulj (30 ans) ? Quand, en 2019, l'international autrichien (11 caps désormais) débarque pour 2,5 millions en provenance de Sturm Graz, il est auréolé d'un statut de Soulier d'Or du championnat d'Autriche, et on n'en entend dire que du bien.

Quatre ans plus tard, tout le monde a déchanté : Zulj s'éclate actuellement... en Super League chinoise, où il compte 5 passes décisives et 5 buts pour le Changchun Yatai. Son dernier match, c'était ce 20 octobre, face au Shandong d'un certain Marouane Fellaini (défaite 0-3).

© photonews

Cinq buts et cinq assists, c'est déjà mieux que durant... toute sa période anderlechtoise : Peter Zulj n'a pas trouvé le chemin des filets une seule fois, alors qu'il était présenté comme un milieu infiltreur capable de venir de la seconde ligne (15 buts avec Sturm Graz tout de même), et a distribué 5 assists en 40 matchs.

Pourtant, il avait tenu des propos qui avaient fait sourire : après plusieurs prestations franchement en demi-teinte, Zulj affirmait "voir des choses que les autres ne voient pas" sur le terrain. Les supporters d'Anderlecht, eux, n'auront pas vu grand chose de sa part.

Un Zulj brillant au Lotto Park, enfin ?

Ce jeudi soir, il y aura de nouveau un Zulj au Lotto Park : son prénom est Robert, et il est le frère aîné de Peter. Et il présente un CV plus flatteur encore que l'ex-Mauve : avec Bochum, le Greuther Fürth ou encore Hoffenheim, il a brillé en 2.Bundesliga (156 matchs, 39 buts, 37 assists).

Après un passage lucratif aux Emirats Arabes Unis, Robert Zulj est revenu en Autriche, et s'est imposé comme l'un des piliers du LASK Linz. Sa première partie de saison impressionne : 16 matchs, 7 buts, 5 assists. Et si Anderlecht avait, à l'époque, transféré le mauvais frère ?