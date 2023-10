Damien Marcq évoque sa sortie sur blessure et revient sur les regrets de Charleroi après la défaite à Eupen

Surtout en première période, le Sporting Charleroi a eu les occasions pour venir à bout de l'AS Eupen. Cependant, les Zèbres ont pêché défensivement et ne sont pas parvenus à tromper Gabriel Slonina.

Victorieux contre le RWDM et l'Antwerp, le Sporting Charleroi se rendait à Eupen ce samedi pour véritablement lancer une série de victoires et se rapprocher du groupe de tête. Les joueurs de Felice Mazzù ont cependant été défaits, 2-0.

"On avait à cœur de commencer une série, avec l'ambition de recoller au bon wagon. Ce soir, c'est une grosse désillusion. Offensivement, on a peut-être mis les ingrédients. Mais ça a pêché défensivement et il faudra se rattraper rapidement pour le match de mardi, en Coupe de Belgique" regrettait Damien Marcq après la rencontre.

En première période, surtout, les Zèbres ont eu les occasions. Stulic a vu son ouverture du score refusée pour une position de hors-jeu, Slonina est intervenu devant l'attaquant Carolo, ainsi que devant Boukamir.

"Le but refusé nous fait mal. On était bien dans le match. Encaisser juste avant et juste après la reprise, c'est les pires moments. Ils sont restés avec un bloc assez défensif et beaucoup de vitesse devant, ce qui nous a fait mal. Mais on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, il faut savoir répondre présent dans ce genre de rencontres."

Sorti avant même le retour aux vestiaires, Damien Marcq a pris toutes les précautions nécessaires. La physionomie de la rencontre ne lui permettait pas de continuer à accompagner ses partenaires.

"J'ai senti une légère pointe dans le milieu du mollet avec un sprint. Avec leur vitesse devant, j'ai préféré laisser ma place à quelqu'un de frais. Si c'est pour rester et courir après Nuhu pendant tout le match, ça ne sert pas à grand-chose" a conclu Damien Marcq.