Le capitaine abandonné ne sait plus à quel saint se vouer

Ce vendredi, le RWDM a bataillé dur pour revenir au score, mais les dernières secondes du duel sur la pelouse de STVV ont une nouvelle fois été cruelles.

On dit souvent que les points perdus ne sont jamais récupérés, et qu'au décompte final, certains détails peuvent faire la différence. Ces dernières semaines, le RWDM a joué avec son bonheur dans les arrêts de jeu. Ce fut encore le cas sur la pelouse du Stayen.

Si les Canaris ont ouvert le score, les Coalisés ont égalisé au début des six minutes de temps additionnel. Cependant, 3 minutes plus tard, un manque de concentration et d'engagement qui permet à Hashioka de faire exploser le Stayen et oblige les Molenbeekois à rentrer dans la capitale dans le moindre point.

Théo Defourny, capitaine du RWDM, est revenu sur ce nouvel épisode douloureux : "Encore un de ces matchs où nous perdons des points de manière frustrante à la fin. C'est difficile à accepter. C'est un manque d'expérience, nous perdons souvent notre concentration à la fin. Cela se paie cash et commence maintenant à nous coûter aussi au classement. Si cela se produisait une fois, soit. Mais c'est difficile à gérer."