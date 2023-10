"Luis Vazquez ? Je le compare un peu à Stanciu"

Luis Vazquez peine encore à s'imposer à Anderlecht. L'Argentin continue son adaptation et fait face à la concurrence de Kasper Dolberg.

Auteur d'un but à Eupen et d'un assist contre Malines, Luis Vazquez n'a pas encore pleinement répondu aux attentes à Anderlecht. Pas illogique pour un garçon qui vit sa première expérience dans le football européen et qui a un concurrent de la trempe de Kasper Dolberg.

Mais tôt ou tard, l'attaquant devra rentabiliser les 4,5 millions dépensés pour lui par le Sporting. Interrogé par la Dernière Heure avant le match de Coupe de Belgique contre la RAAL, Nicolas Frutos pense que ce montant ne joue pas en faveur de son compatriote : "Je compare Vazquez à Stanciu. Anderlecht avait presque payé 10 millions pour lui, on attendait de lui qu’il soit Messi. Il était et est un joueur exceptionnel, mais le poids de son prix de transfert l’a paralysé. Si Nicolae Stanciu avait coûté deux millions, il aurait joué pendant cinq saisons pour Anderlecht".

Même s'il n'est plus à Anderlecht, Frutos soutient Luis Vazquez de manière très directe : "Il a besoin de temps de jeu. On attend de lui qu’il marque deux fois par 60 minutes, c’est impossible. Je ne l’ai pas encore rencontré - ce sera pour mardi - mais on s’envoie des messages. Je le soutiens tant que je peux. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’il doive apprendre l’anglais. Pour un Argentin, c’est plus facile d’apprendre le français". Pas sûr pour autant que la Garza affiche un grand sourire si Vazquez venait à marquer contre "son" équipe de la RAAL en coupe.