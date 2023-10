"Quand les choses n'évoulent pas, ça me tue" : Ronny Deila évoque les raisons de son départ du Standard

Ronny Deila n'était jamais réellement revenu sur ce qui l'avait poussé à quitter le Standard. Il en a expliqué les raisons dans une longue interview.

Le départ de Ronny Deila du Standard au Club de Bruges aura fait couler beaucoup d'encre. En Venise du Nord, le Norvégien a visiblement trouvé une ambition qui cadrait plus avec la sienne. C'est du moins ce qui ressort de ses propos au Laatste Nieuws.

Il y revient sur son besoin de changer d'air en évoquant son passage au Celtic entre 2014 et 2016 : "Je suis quelqu’un qui doit sentir les choses pour aller de l’avant. Je veux que l’équipe fasse des progrès. Sinon, c’est fait pour moi. C’était le cas avec le Celtic dans ma deuxième année. Je pensais que nous attirions les mauvais joueurs et que je n’avais aucune chance d’améliorer l’équipe".

Une situation qu'il compare de lui-même avec celle vécue au Standard : "J’ai alors décidé de partir. Même chose avec Standard, je ne pensais pas pouvoir passer à l’étape suivante. Je dois sentir l’amélioration. Avec moi-même et avec les autres. Quand les choses n'évoluent pas, restent immobiles, ça me tue". L'entraîneur brugeois confirme une nouvelle fois qu'il est sans filtre, quitte à agrandir encore un peu plus le fossé avec ses anciens supporters.