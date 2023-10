Sclessin ne change pas tout pour Brian Riemer : "Je vois de très bons signes"

Anderlecht a pris une gifle en seconde période à Sclessin, mais tout n'était pas à jeter : la première période du RSCA était excellente. Et il veut continuer sur cette voie.

Ce samedi, Anderlecht n'aura pas droit à l'erreur après avoir craqué en seconde période au Standard. Face à OHL, l'objectif sera les trois points. "Je suis content de ne pas les affronter juste après le licenciement du coach, car l'effect électrochoc se produit généralement à ce moment-là", estime Brian Riemer, qui voit déjà un changement, et ce même si le nouveau coach à temps plein des Louvanistes n'est pas connu.

"Ils jouent plus direct, plus vertical. Depuis mon arrivée ici, leur objectif était de jouer la possession ; maintenant, je vois une équipe qui veut aller plus vite vers le but", analyse le Danois. "Ils vont tenter de nous faire mal avec leur vitesse, leur rythme. Louvain a prouvé que quand les joueurs jouent à leur vrai niveau, c'est une bonne équipe".

Rebondir après Sclessin

Mais la réception d'une équipe en difficulté et sans T1 est probablement idéale pour se relancer. "C'est une opportunité de rebondir, et c'est ce que je veux voir de notre part. Malgré la défaite, ce qu'il y a de positif désormais est qu'il y a un fil rouge dans notre jeu. Contre Bruges, Malines, le Standard, j'ai vu du bon football", se réjouit Riemer.

Nous n'allons pas devenir Manchester City, mais les choses progressent

"Malheureusement, il y a eu trop de passivité en seconde période de notre part et c'est ce sur quoi nous devons travailler, c'est clair. Mais le plus important est que nous sachions où nous allons, et qu'il faut continuer comme ça", continue-t-il. "Les connexions se font enfin entre les joueurs, ça se voit". Comme dans cette fameuse phase à 40 passes qui a fait le buzz.

"C'est un signe positif, oui, un signe que les choses se mettent en place. Nous n'allons pas devenir Manchester City (rires). Mais comme je le disais : je voyais de belles choses à l'entraînement, et ça avait du mal à se voir en match", rappelle le coach du RSCA. "Enfin, ça commence à se voir. Il y a encore du travail et des choses à améliorer, mais ça avance".