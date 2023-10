Un gardien de Pro League va se la jouer Petr Cech

La semaine passée, La Gantoise avait perdu sa première rencontre de la saison mais aussi son gardien. Aucun risque ne sera pris avec Paul Nardi.

Dans l’euphorie du 2-0 pour sceller la victoire dans le temps additionnel, l’image avait échappé à certains. Alors que l’arbitre sifflait la fin du match, Paul Nardi n’est pas rentré au vestiaire avec ses coéquipiers mais bien directement à l’hôpital après avoir pris le genou de Kevin Denkey de plein front sur l’action fatidique.

Le gardien français a manqué la rencontre de Conférence League et il en ira de même ce dimanche : Davy Roef défendra les cages des Buffalos face au Standard.

Nardi a été victime d’une sévère commotion cérébrale et manifeste certaines pertes de mémoire quant à l’accident. Bien qu’il soit déjà de retour sur les terrains, le staff ne veut prendre aucun risque. Si bien qu’il ne reprendra les matchs qu’après avoir pleinement récupéré et portera dans un premier temps un casque de protection selon Het Nieuwsblad. Un look à la Petr Cech : le gardien tchèque avait subi une fracture du crâne, ce qui n’est pas le cas de Nardi.