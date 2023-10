George Ilenikhena dans les traces de Romelu Lukaku !

Monté au jeu, George Ilenikhena a marqué sur sa première touche de balle, inscrivant là un deuxième but cette saison et le second en autant de matchs consécutifs. Ce n'est pas fréquent à son âge - seulement 17 ans et 74 jours.

Ilenikhena, en réusissant cela, rejoint ainsi Romelu Lukaku parmi les joueurs les plus précoces de Jupiler Pro League. Personne, depuis l'ancien attaquant d'Anderlecht, n'avait réussi à marquer 2 buts en 2 matchs aussi jeune. Romelu Lukaku, cependant, avait installé un record difficile à battre, y parvenant à 16 ans et 312 jours.

17 - Aged 17 years and 74 days, @official_rafc player George Ilenikhena is the youngest player to score in two Jupiler Pro League games in a row since Romelu Lukaku in 2010 (16y 312d). Diamond. pic.twitter.com/JP5pMM1y9h