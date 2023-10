Symbole de l'instabilité d'Anderlecht, il retrouve de l'emploi dans un club de Ligue des Champions

Frank Arnesen n'avait tenu que neuf mois à Anderlecht. Après une expérience plus concluante à Feyenoord, il souhaite désormais s'inscrire dans la durée au PSV.

Un mandat de neuf pour un directeur technique, cela ne relève pas d'une grande continuité au sein d'un club. A l'heure où Jesper Fredberg a prolongé son contrat avec Anderlecht, les Mauves peuvent regarder dans le rétroviseur avec un certain soulagement. Le club semble s'être remis sur les rails et avoir trouvé plus de stabilité que lors des dernières saisons.

Les supporters se souviendront ainsi longtemps de ce 3 octobre 2019 où le club avait annoncé l'arrivée de Franky Vercauteren dans le staff de Vincent Kompany et le licenciement de Frank Arnesen, neuf mois après son arrivée. Le Danois n'avait pas eu la même réussite que ses compatriotes actuellement.

Il s'était ensuite recasé comme directeur technique de Feyenoord pendant un an et demi. Libre depuis juillet 2022, Arnesen a retrouvé du boulot en tant que membre du conseil de surveillance de PSV.