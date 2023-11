"Je n'ai jamais vécu cela" : Kevin De Bruyne en dit plus sur l'évolution de sa blessure

Kevin De Bruyne n'est plus apparu sur un terrain de football depuis le mois d'août. Et son retrour n'est pas encore pour tout de suite.

Kevin De Bruyne est actuellement de passage à Gand. Grâce à sa victoire en Ligue des Champions la saison passée, le Diable Rouge a gagné de faire exposer la coupe aux grandes oreilles (ainsi que le trophée de la Premier League et du Community Shield) en Belgique.

Le public belge a donc la chance de voir de plus près ces trophées, mais aussi de prendre des nouvelles de KDB : 700 chanceux ont eu l'occasion d'assister à une prise de parole du joueur, interrogé par Geert De Vlieger.

Manchester City attend, De Bruyne aussi

Il y est notamment revenu sur sa convalescence, lui qui attend toujours de savoir quand cette blessure aux ischio-jambiers le laissera tranquille : "Je n’ai jamais vécu cela, je n’ai jamais eu une blessure aussi grave. Les blessures aux ischio-jambiers ne sont pas courantes non plus. Après le match contre Burnley, nous avons fait des scans, les avons transmis à plusieurs chirurgiens et ils m’ont tous dit de me faire opérer" a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Son retour n'est vraisemblablement pas pour tout de suite : "City est en contact quotidien avec le chirurgien Geert Declercq et Lieven Maesschalck mais ils ne m’ont pas donné de date de retour. Ils veulent que tout se passe bien, que je recommence à zéro. C’est une blessure des 700 matchs que j'ai déjà disputés. En fait, vous pouvez les comparer à une voiture qui devrait aller au garage pour un entretien majeur" s'amuse De Bruyne.