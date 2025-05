🎥 "Rouge un jour, rouge toujours" : un binational courtisé par Rudi Garcia déclare sa flamme au Standard

Formé au Standard entre 2011 et 2020, Diego Moreira n'a certainement pas oublié le club de la Cité ardente. Fils d'Almani Moreira et petit-fils d'Helmut Graf, il est revenu sur son parcours chez les Rouches dans un récent entretien.

Courtisé par Rudi Garcia et Vincent Mannaert (lire ici), Diego Moreira a été formé au Standard, où il a passé près de dix saisons dans les équipes de jeunes. Un club qu'il n'a pas oublié.

"C'est un petit peu toute ma vie. C'est l'endroit où j'ai grandi, où j'ai passé le plus de temps dans ma jeunesse. J'ai énormément de souvenirs des entraînements, des matchs importants. On sait notamment qu'il y a une grande rivalité entre le Standard et Anderlecht, ces matchs-là sont vraiment gravés dans ma mémoire. Je ne retiens que du positif", a-t-il déclaré dans un entretien réservé à RTL Sports.

Un père et un grand-père parmi les légendes du Standard

Fils d'Almani Moreira et petit-fils d'Helmut Graf, deux légendes du club, le piston gauche de Strasbourg, qui se révèle à l'échelle européenne, n'a certainement pas oublié les premières années de sa jeune carrière.

"C'était une fierté. J'ai réussi à faire abstraction de ça, ce n'est pas quelque chose qui est revenu beaucoup. En catégories d'âge, on avait des équipes incroyables. On sait que le football est dans la famille. Avoir un grand-père et un père qui ont joué là-bas, ça a aidé énormément. Surtout mon grand-père puisqu'il était sur place, mon papa était à l'étranger."

"Mon grand-père est la personne qui m'a accompagnée partout, à tous les matchs. Quand il y avait des déplacements, c'est lui qui m'amenait partout, il venait à tous les entraînements. Je lui dois beaucoup. Avoir une famille dans le football m'a beaucoup aidé."

Oui, le Standard est toujours dans mon cœur"

S'il est parti depuis bien longtemps, Diego Moreira suit toujours avec attention les matchs et les nouvelles qui concernent le Standard. En plein entraînement lorsque l'information a été publiée, il a appris de la bouche d'Emiliano Bonfigli l'arrivée de Marc Wilmots en tant que directeur sportif.

"Oui, le Standard est toujours dans mon cœur. Et comme on dit, Rouge un jour, Rouge toujours. Je suis encore les résultats, ça fait quelques années que c'est plus compliqué, mais je sais qu'ils vont rebondir et que ça va bien se passer. Ça va faire du bien de voir de nouveaux visages. J'espère qu'ils vont revenir au top."