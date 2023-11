Le match de Coupe contre Harelbeke, celui de la dernière chance pour un joueur du Standard

Carl Hoefkens devrait faire tourner son équipe en Coupe de Belgique. Ceux qui recevront leur chance n'auront pas intérêt à se louper.

Ce soir, à l'occasion du match de Coupe de Belgique face à Harelbeke, pensionnaire de D2 amateurs, il faut s'attendre à plusieurs changements dans le onze du Standard. Parmi les joueurs appelés à grapiller du temps de jeu, on retrouve Noah Ohio.

Après une première saison encouragente (5 buts et 4 assists), l'attaquant néerlandais a disparu du onze de base. Pas dans les bonnes grâces de Carl Hoefkens, il a ensuite souffert de l'arrivée de Wilfried Kanga, beaucoup plus robuste dans les duels et pour protéger les ballons dos au but.

Selon la Dernière Heure, Ohio joue gros ce soir. Le quotidien écrit que le match sonne comme celui de la dernière chance pour le joueur de 20 ans. S'il ne convainc pas, son histoire au Standard pourrait s'arrêter là. Paradoxalement, depuis qu'il ne joue plus chez les Rouches, Noah Ohio est titulaire chez les U21 néerlandais et reste sur trois buts lors de ses trois derniers matchs.