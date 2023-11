Steven Defour dos au mur avant de se rendre au Standard : "La situation ne fait qu'empirer"

Steven Defour jouera-t-il sa tête, ce dimanche à Sclessin ? L'étau se referme autour de l'ancien Diable Rouge...

En championnat, Malines est à la traîne. Après six rencontres consécutives sans victoire, le KVM comptait sur le déplacement à Knokke (N1) en 1/16es de finale de la Croky Cup pour se relancer.

Tout avait d'ailleurs bien commencé pour les joueurs de Steven Defour, avec l'ouverture du score de Mrabti. Mais finalement, les Côtiers sont revenus dans la rencontre avant de prendre l'ascendant et se qualifier aux tirs au but.

"Nous avons rencontré un club de Nationale 1, c'est honteux. Il manque beaucoup de choses dans les trente derniers mètres. Si on ne peut pas marquer de buts, le constat sera malheureusement clair à chaque fois. On rate une énorme occasion pour faire 0-2, on n'est pas tranchants dans notre rectangle ni dans celui de l'adversaire et on s'expose à une égalisation" pestait Steven Defour après la rencontre.

L'ancien joueur du Standard et d'Anderlecht jouera-t-il sa tête ce dimanche, à... Sclessin ? "La situation ne fait qu'empirer. Cette performance n'est vraiment pas possible. Si vous regardez les résultats de ces dernières semaines, il est normal de se poser des questions. On doit commencer à marquer des points, cela passera par une bonne performance au Standard" regrettait Defour en conférence de presse.

En championnat, Malines ne compte que onze points et figure à la 14e place, dans la zone rouge. La dernière chance pour Steven Defour ?