OFFICIEL : C'est fini pour Steven Defour !

L'élimination en Coupe de Belgique a été le revers de trop. Steven Defour n'est plus l'entraîneur du KV Malines.

Steven Defour était sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines, alors que le KV Malines n'a plus gagné depuis 6 matchs en championnat et stagnait à la 14e place en championnat. S'il semblait toujours soutenu par son groupe de joueurs, Defour n'a pas plaidé sa cause en étant éliminé dès les 16e de Coupe de Belgique par Knokke.

Et alors qu'il s'apprêtait à faire face à un déplacement très difficile du côté du Standard, Steven Defour n'aura même pas l'occasion de retrouver ses anciennes couleurs. Le coach du KV Malines a été licencié ce jeudi.

"Tout le monde a placé les intérêts du club en priorité, Steven y compris, et nous l'en remercions", écrit le KVM dans son communiqué.