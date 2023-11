Un Molenbeekois lucide : "On jouait à du 2 à l'heure !"

Le RWDM n'est pas parvenu à mettre assez de rythme face à un adversaire de Nationale 1. Makhtar Gueye ne cachait pas son mécontentement à ce sujet.

Rendons tout d'abord honneur au "petit poucet" : si le RWDM a été à la peine ce mercredi, c'est aussi parce que l'Olympic Charleroi a fait un très bon match. "C'est normal, quand un petit club vient chez un club de D1, ils vont tout donner. Ils ont très bien fait leur job", félicitait Makhtar Gueye, mécontent du déroulement du match.

"Nous n'avons pas douté, car nous savions qu'à un moment donné, ils allaient lâcher et qu'il faudrait en profiter", relativise Gueye. Mais à la pause, Claudio Caçapa a envoyé un message clair en faisant trois changements d'un seul coup.

Le RWDM a-t-il repris la confiance ?

"C'est logique qu'il l'ait fait, car ce n'était pas normal. Face à une équipe comme ça, on ne mettait aucune intensité, on jouait à du 2 à l'heure. Franchement, je ne suis pas content", peste le Sénégalais de 25 ans. D'autant plus que cette rencontre sur papier plus abordable était idéale pour prendre la confiance. Mais Gueye est optimiste sur ce plan.

"Une victoire est une victoire. C'est un déclic. Après 6 matchs sans gagner, ça va nous faire beaucoup de bien", se réjouit-il. "Moi, je n'ai pas marqué, j'aurais aimé continuer sur ma lancée (4 goals sur les 5 derniers matchs de championnat, nda), mais ce n'est pas grave, on va continuer à travailler".