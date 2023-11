Gift Orban est au fond du trou : "Il se concentrait uniquement sur lui-même, maintenant on voit ses lacunes"

Gift Orban n'est plus assuré d'une place de titulaire à La Gantoise. Le Nigérian a également du mal à trouver le chemin du but, bien que ses débuts aient été impressionnants chez les Buffalos.

Wim De Coninck, l'ancien gardien de but, s'est exprimé dans Het Nieuwsblad à propos d'Orban. "Ce qu'a accompli Gift lors de ses premiers mois à Gand était miraculeux, phénoménal. Il est normal qu'une telle performance ne puisse pas durer éternellement. À l'époque déjà, on pouvait remarquer qu'il se concentrait surtout sur lui-même. Ils ont certainement essayé de le faire se concentrer davantage sur l'équipe, mais il a un peu perdu de vue cet objectif."

Selon De Coninck, Orban se bat surtout avec lui-même. "On voit surtout maintenant ses lacunes et il se bat avec lui-même. Comment résoudre cela ? Il faudra de la patience, je crains. On voit Orban très rarement dans la zone de vérité. Cela doit être difficile pour lui. Il y a quelques mois à peine, nous parlions d'un transfert retentissant en Angleterre ou ailleurs."

Le buteur nigérian n'est pas assuré de jouer. "Maintenant, il est sur le banc à Gand et il doit surmonter cette période difficile, ce qui est probablement nouveau pour lui. Je suis sûr qu'ils essaient de lui parler beaucoup à Gand, mais s'ils le mettent ensuite sur le banc."