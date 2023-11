Noah Ohio a-t-il brûlé ses dernières cartouches au Standard ?

Malgré son but en deuxième période, Noah Ohio n'a pas convaincu contre Harelbeke. Moins qu'un Stipe Perica qui a aussi raté certaines actions, mais qui semble pouvoir se rendre plus utile lors de certaines phases.

Place à l'équipe "B" du Standard mercredi en Croky Cup, contre Harelbeke. Titularisé en pointe, Noah Ohio avait l'occasion de repartir sur de meilleures bases à Sclessin après ses deux buts lors de la dernière trêve internationale avec les espoirs des Pays-Bas.

Et ce ne fut pas vraiment le cas. Pendant toute la rencontre, le Néerlandais a été difficile à trouver, peu précis dans ses contrôles, ses passes, ses courses. Parfois nonchalant (ce qui lui avait déjà été reproché par le passé), Ohio a manqué des combinaisons simples qui auraient pu permettre au Standard de se projeter.

Certes, l'adversaire n'était pas du même calibre et les Rouches ont facilement fait le travail (avec un but d'Ohio, il faut le souligner), mais ces déchets techniques pourraient coûter cher en Jupiler Pro League.

Stipe Perica, le remplaçant de Kanga ?

Tout le monde est unanime, Noah Ohio n'a pas convaincu. Toujours considéré comme le premier remplaçant de Wilfried Kanga depuis les blessures de Stipe Perica et Renaud Emond, il a peut-être perdu sa place, mercredi.

Car Perica, lui, s'est montré plus entreprenant. Auteur d'un doublé, le Croate s'est rendu disponible à la construction et habile à la finition. Il a certes galvaudé plusieurs occasions et ne sera jamais le buteur à quinze ou vingt buts que le Standard recherche depuis plusieurs années, mais Perica a montré qu'il pouvait se rendre utile aux yeux de Carl Hoefkens... comme Renaud Emond, d'ailleurs.

S'il faut décanter une situation compliquée en fin de match, notamment. L'attaquant est capable de gagner les duels de la tête contre beaucoup de défenseurs du championnat.

Dos au but et en déviation pour relancer rapidement, sur une phase arrêtée ou un centre, Perica peut placer un coup de casque salvateur. Noah Ohio peut retrousser ses manches à l'entraînement, sans quoi son temps de jeu déjà peu spectaculaire risque encore de diminuer. Au profit de Perica, sauf si le phœnix Renaud Emond se remet à battre des ailes.