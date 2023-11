"C'est difficile à encaisser" : le record dont Vincent Kompany se serait bien passé à Burnley

Hier après-midi, Burnley s'est une nouvelle fois incliné. Les Clarets s'enfoncent encore un peu plus en bas de tableau.

Une fois n'est pas coutume, il n'y avait pas de Belges dans le onze de Burnley : Ameen Al-Dakhil était absent, tandis que Mike Trésor et Hannes Delcroix étaient sur le banc. Mais cela n'a pas changé grand chose pour Burnley, qui s'est incliné 0-2 contre Crystal Palace.

Les hommes de Vincent Kompany n'ont toujours pas gagné le moindre point à domicile, concédant six défaites en six matchs à Turf Moor. C'est tout simplement la première fois dans l'histoire de la Premier League qu'une équipe perd ses six premiers matchs à la maison.

"Les joueurs ont travaillé très dur. Mais quand vous avez quatre points, le problème est à l’extérieur et à la maison. Ce n’est pas en ayant quatre points que je peux dire que nous avons une forme incroyable en déplacement. C’est difficile à encaisser" a déclaré Vince The Prince.

Avec leurs quatre points, les Clarets sont rejoints par Sheffield United, victorieux de Wolverhampton, à la dernière place de Premier League.