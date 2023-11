Première défaite à domicile pour des Zèbres qui se sont mis des bâtons dans les roues

Le Sporting de Charleroi s'attaquait à un gros morceau ce dimanche. La Gantoise est l'une des équipes les plus offensives et régulières depuis le début de la saison. Et les Buffalos ont fait honneur à leur rang.

Pour cette rencontre, on le savait, Felice Mazzù devait se passer d'Isaac Mbenza. Du coup, c'est un système à deux attaquants qui était privilégié par le coach des Carolos. Et en début de rencontre, cela semble assez bien porter ses fruits avec un pressing haut, et une frappe non cadrée de Zorgane vient récompenser cette bonne période.

Mais après cet évènement, La Gantoise rentre dans son match et jusqu'à la pause, il n'y en aura plus que pour les Buffalos. Hervé Koffi doit d'abord sortir deux arrêts pratiquement miraculeux, sur une frappe à bout portant de Tissoudali, puis une à la retourne de Cuypers. Mais sur une perte de balle de Knezevic, la défense des Zèbres est complètement hors position, et Tissoudali s'en va tromper Koffi d'une frappe au premier poteau (18', 0-1).

Dans la foulée, les Buffalos mettent le pied sur le ballon et les locaux n'en touchent plus une. Sans la maladresse gantoise dans l'avant-dernier geste, le score aurait pu être plus lourd. Tout cela ne plaît pas à Mazzù, qui décide à la pause de laisser Guiagon aux vestiaires, et il laisse sa place à Heyman.

Et les Zèbres vont mieux, et se créent même leur première occasion réelle de la rencontre sur une frappe d'Heymans repoussée par Roef. Mais comme en première période, Charleroi se tire une balle dans le pied. Une rentrée en touche est... perdue et Cuypers peut filer vers le rectangle adverse. Damien Marq e tacle et l'arbitre siffle penalty. Au ralenti, on voit que Marq touche le ballon, mais son tacle est fautif dans la foulée puisqu'il empêche Cuypers d'aller vers le ballon. Julien De Sart ne se fait pas prier pour tuer la rencontre (59', 2-0).

C'est un gros coup sur la tête des Zèbres, et on le sent lors de chaque passe, chaque intervention qui suit. Felice Mazzù essaie de secouer son équipe avec les entrées de Badji et de Bernier, en vain. En effet, Orban profite de la fatigue locale pour s'en aller planter son premier but depuis le 20 août (90', 0-3). Le but pour l'honneur de Marco Ilaimaharitra (96', 3-1), ne change rien au score.

C'est donc la première défaite à domicile des Zèbres cette saison et elle laisse l'équipe dans le fond du classement. Les choses doivent changer au Mambourg, avant d'affronter Malines, Westerlo et le RWDM.