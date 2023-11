Deux grosses absences et un gros coup dur pour l'Antwerp avant la Ligue des champions

Le duel au Portugal mardi soir comptera deux grosses absences dans les rangs du champion national. Toby Alderweireld et Jean Butez ne seront pas de la partie.

A quelques heures de son envol pour Porto afin de disputer son match de Ligue des champions mardi soir, l'Antwerp doit faire face à deux absences de marque pour cette rencontre cruciale.

En effet, selon Het Nieuwsblad, Toby Alderweireld et Jean Butez ne seront pas du voyage. Le premier n'est pas remis physiquement et ne souhaite pas prendre de risques. Le second a décidé de rester en Belgique pour assister à l'accouchement de sa femme.

Mark Van Bommel va devoir composer avec deux cadors de moins pour un match à enjeux. En effet, après trois rencontres, l'Antwerp a signé un 0 sur 9 et doit absolument chercher à prendre ses premiers points pour espérer décrocher une troisième place synonyme d'Europa League.