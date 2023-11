Officiel : Anderlecht recrute à La Gantoise

Ainsi, le Sporting d'Anderlecht accueille un nouvel élément. Pas dans son noyau de joueurs, vous l'aurez compris, mais bien dans son équipe de recrutement.

C'est en effet Jasper Wouters (30 ans) qui rejoint les rangs des Anderlechtois. Il travaillait depuis décembre 2020 en tant que recruteur à La Gantoise.

Il suit les traces de Samuel Cardenas, qui avait également quitté La Gantoise pour Anderlecht il y a peu, expliquant son choix par la tendance d'Hein Vanhaezebrouck à ne pas beaucoup écouter les recommandations des scouts.

C'est fait.



Happy to reinforce the scouting departement of @rscanderlecht and @rscaneerpede. 🟣⚪️ pic.twitter.com/6RxMwpAJN8