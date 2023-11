Un nouvel entraîneur menacé en Pro League ?

Genk n'a gagné que cinq fois en treize matchs de championnat et n'est pas encore tiré d'affaire en Conference League. Dimitri De Condé espère que Wouter Vrancken pourra élever le niveau.

Le début de saison du Racing Genk est assez décevant. Les Limbourgeois sont à la cinquième place et ne sont pas en retard sur leurs objectifs, mais les joueurs de Wouter Vrancken n'ont gagné que cinq fois en treize matchs de championnat. Sur la scène européenne, Genk compte cinq points comme la Fiorentina et Ferencvaros et n'est pas encore assuré de passer l'hiver au chaud.

Directeur sportif du club, Dimitri De Condé se rend compte que tout ne se déroule pas comme prévu. A l'aéroport de Liège, quelques minutes avant d'embarquer pour la Hongrie, l'homme fort du Racing Genk a immédiatement souligné le manquement principal de son équipe, au micro de Het Belang van Limburg.

"Nous avons du mal à atteindre notre niveau pendant 90 minutes, j'espère que les choses vont enfin changer. Il y a trois équipes pour deux places. Nous pouvons encore terminer à la première, comme à la troisième."

Dimitri De Condé ne s'est donc pas vraiment mouillé à la veille de cette rencontre importante. Cette qualification est une nécessité pour Racing Genk, mais aussi pour le football belge. Ne pas se qualifier pour le tableau final de cette Conference League serait un échec, et pas sûr que Wouter Vrancken puisse y résister. Surtout après les premiers échecs des tours préliminaires..