Charleroi dans la zone rouge ? Mazzù la joue profil bas

C'est un euphémisme de dire que le Sporting de Charleroi éprouve des difficultés cette saison. Les Zèbres sont 12e de Pro League, à seulement 1 point de la zone rouge.

Face à Malines, 14e, Charleroi a tout intérêt à prendre les 3 points. Sinon, le Sporting basculera dans la fameuse zone rouge. En conférence de presse d'avant-match, Felice Mazzù a préfacé cette rencontre à 6 points.

"C’est un match très important comme ils le sont tous. On a déjà prouvé qu’on savait bien jouer et gagner contre n’importe qui. Par exemple l’Antwerp. Pour l’impact mental qu’il y aura derrière ces matchs-là (Malines, Westerlo puis le RWDM, nda), c’est un moment très important. Le groupe a besoin de retrouver une certaine sérénité mentale. Pour pouvoir jouer plus haut, vers l’avant", a confié Mazzù selon des propos relayés par la Dernière Heure.

Le coach du Sporting a adressé un message à ses joueurs : se faire discret, et continuer à travailler. "Aujourd’hui, que ce soit mes joueurs ou moi, on doit juste se taire, travailler et prendre des points.”

“Il faut arrêter de penser à l’adversaire, à ce qui se dit de nous ou au classement… On doit se concentrer sur nous uniquement et retrouver nos bases parce que, pour le moment, on commet des erreurs qu’on ne commettait pas avant.”