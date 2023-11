Un revenant chez les Diables Rouges : "Il nous a beaucoup plu"

La sélection de Domenico Tedesco ne réservait pas de nouveautés, mais bien un retour : celui d'Aster Vranckx, qui a retrouvé récemment une place de titulaire à Wolfsbourg. Explications du sélectionneur.

Évoluer en Bundesliga est-il un avantage aux yeux de Domenico Tedesco ? Malgré les racines du sélectionneur des Diables Rouges, il est permis d'en douter, car après tout, des garçons comme Sebastiaan Bornauw ou Arne Engels n'ont pas encore vraiment réussi à en profiter pour s'installer en sélection. Mais visiblement, Tedesco apprécie Aster Vranckx (21 ans), qui n'avait pourtant pas beaucoup joué cette saison jusqu'à très récemment.

Vranckx titulaire contre la Serbie ?

Deux titularisations consécutives, une en Coupe, une en Bundesliga, ont suffi : revoilà Vranckx chez les Diables, où il compte 2 caps, toutes deux sous Tedesco. "Aster a joué deux matchs d'affilée et a fait très bonne impression, c'est la raison pour laquelle il est présent aujourd'hui. Charles De Ketelaere est blessé et nous avons opté pour Aster à sa place", explique le coach.

"Il s'agit d'un camp spécial, très court, avec un match amical. Nous allons essayer des choses", ajoute Domenico Tedesco, qui précise cependant : "Nous n'allons rien tenter de fou. Rien dont on se dira que ça ne sera pas utile par après. Des choses qui seront potentiellement utiles à l'Euro. Il y aura probablement de nouveaux visages au coup d'envoi mercredi, mais pas énormément non plus". Aster Vranckx a donc un coup à jouer pour convaincre son sélectionneur...