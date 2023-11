Très mauvaise nouvelle pour le Standard avant l'Antwerp

Le Standard de Liège se déplace ce samedi (16h) sur le terrain de l'Antwerp. Les Rouches devront faire sans leur dernier rempart, Arnaud Bodart.

Le journaliste Sacha Tavolieri informe en effet sur Twitter que Bodart ne disputera pas la rencontre de ce samedi.

Le gardien titulaire des Rouches souffrirait d'un "souci de santé". Ce serait donc Laurent Henkinet qui devrait le remplacer dans les cages pour cette rencontre très importante.

On attend encore confirmation et de plus amples informations. Bodart a récemment a été appelé en équipe nationale pour les deux rencontres face à la Serbie et l'Azerbaidjan.