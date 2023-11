Julien De Sart déçu après une "domination de 97% contre Anderlecht"

A l'issue du match nul 1-1 contre Anderlecht, Julien De Sart, milieu de terrain de La Gantoise, a exprimé sa frustration lors d'une réaction d'après-match. Malgré une domination écrasante, La Gantoise a laissé échapper deux points précieux.

"Nous avons dominé 97% du match, ils ont eu 3% et ont bénéficié d'un penalty, c'est décevant pour nous. Nous étions en maîtrise, mais il nous a manqué le dernier geste. Nous étions au-dessus tout le match, c'était positif, mais nous sommes déçus car nous devions gagner et avons perdu deux points", a déclaré De Sart.

La Gantoise a exercé un contrôle constant sans jamais être véritablement menacée. Les centres ne trouvaient pas preneur, et malgré la maîtrise tactique, technique et physique, un penalty concédé a gâché la performance. "Nous avons eu le contrôle dans le jeu sans jamais être dangereux. Nous n'avons rien concédé, c'est vraiment dommage, à l'exception des minutes où nous avons concédé le penalty. Nous les avons dominés tactiquement, techniquement et physiquement. Dommage pour le penalty", a ajouté De Sart.

La frustration était palpable dans les paroles de De Sart, soulignant la déception de l'équipe malgré une prestation globalement positive. La Gantoise devra maintenant se tourner vers les prochains matchs avec l'objectif de convertir la domination en victoire.