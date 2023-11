Carl Hoefkens n'est pas encore menacé, mais il a perdu son meilleur atout au Standard : cela pourrait coûter cher !

Les Rouches ont encaissé onze buts lors des onze premières journées de championnat. C'est presque le même total... que sur les trois derniers matchs.

Si le début de saison du Standard a été catastrophique d'un point de vue comptable, les Rouches pouvaient compter sur un atout principal : une bonne assise défensive.

Lors des onze premières journées, Arnaud Bodart ne s'est retourné qu'à onze reprises. Un bilan convenable, qui avait permis aux Liégeois d'engranger quelques points contre Charleroi, Courtrai ou le RWDM, avant d'empocher un premier succès sur la pelouse d'Eupen.

Mais depuis trois journées, rien ne va plus. Si les joueurs de Carl Hoefkens avaient trouvé une certaine efficacité offensive, en plantant dix buts en cinq matchs contre Eupen, Westerlo, Louvain, Bruges et Anderlecht, les Rouches sombrent complètement sur le plan défensif.

Lors des trois dernières journées, le portier du Standard s'est retourné... à dix reprises, soit quasiment autant que sur les onze premières journées. De plus, les Rouches redeviennent inefficaces : deux buts inscrits lors des trois derniers matchs de championnat, et deux rencontres contre l'Antwerp et Gand où les Liégeois n'ont pas eu voix au chapitre.

Si la direction liégeoise fera tout ce qui est en son possible pour ne pas payer des indemnités de licenciement à Carl Hoefkens, le T1 des Rouches va devoir trouver la solution pour remonter une nouvelle fois la pente. Car cette fois, le mercato est terminé et le noyau est plus qualitatif qu'en début de saison.