La position obligatoire que le Standard doit renforcer cet hiver : une question de vie ou de mort pour Carl Hoefkens ?

Contre l'Antwerp, Carl Hoefkens a voulu revenir à son 4-4-2 du début de saison. Sans réel succès. Le côté gauche du Standard est en difficulté, mais cela n'est pas vraiment si surprenant.

Le Standard a subi l'une des plus grosses débâcles de son histoire récente, samedi à l'Antwerp. Comme à la Ghelamco Arena deux semaines plus tôt, les Rouches ont perdu pied en première période, concédant trois buts en une petite demi-heure et quatre avant le retour aux vestiaires.

Un revers qui confirme qu'à l'extérieur, ce Standard semble encore beaucoup trop juste pour accrocher les grosses cylindrées du championnat. Il peut le faire à domicile, où Sclessin joue son rôle à fond et permet au club principautaire de réaliser des folies. Mais sans cet apport, le matricule 16 sombre quand il défie un ténor.

Un meilleur noyau qu'en début de saison... mais encore insuffisant

Tout le monde se rappelle du début catastrophique des Rouches. Il a fallu près de deux mois pour une première victoire, mais la série de sept rencontres sans défaite avait remis le Standard en embuscade de la bataille pour les Play-Offs 1.

Une série permise par une fin de mercato importante, lors de laquelle Steven Alzate, Isaac Hayden, Moussa Djenepo et Kamal Sowah sont venus renforcer les rangs. Des recrues directement devenues titulaires, comme Wilfried Kanga, Hayao Kawabe et Zinho Vanheusden.

© photonews

Lors des deux premières journées (STVV et Union), le T1 du Standard avait sélectionné une défense à 4. Barrett Laursen était titulaire sur le côté gauche, avant de quitter le navire pour rejoindre le BK Häcken.

Depuis, Carl Hoefkens est repassé à une défense à 3. Parce que plusieurs joueurs, comme Marlon Fossey ou Cihan Canak, apprécient plutôt ce système qu'ils travaillent depuis la saison dernière. Pour permettre une certaine supériorité au milieu de terrain, également. Mais aussi et surtout parce que le noyau du Standard n'est pas assez complet pour évoluer avec quatre défenseurs.

Un côté gauche à l'agonie... mais est-ce si surprenant ?

Déjà sur son mauvais pied lorsqu'il évolue sur le côté gauche de la défense à 3, Nathan Ngoy est en difficulté s'il doit serrer encore un petit peu plus la ligne de touche, augmentant alors ses courses potentielles et le forçant davantage à évoluer vers l'arrière. Le néo-Diablotin n'est pas un défenseur latéral de formation, encore moins sur le côté gauche.

La seule solution possible reste donc d'utiliser plutôt Kostas Laifis. Le Chypriote, qui avait voulu quitter Sclessin sans prévenir personne pendant l'été, ne fait certainement plus l'unanimité. Si Carl Hoefkens semble apprécier son profil, le défenseur international jouit d'un crédit très limité auprès des supporters.

Par le passé, Kostas Laifis avait déjà évolué sur le côté gauche d'une défense à 4. Mais à cette période, il comptait cinq ans de moins et avait encore le volume pour tenir ce rythme pendant tout un match, toute une saison. La réalité est que le Standard ne compte donc aucun latéral gauche capable d'enchaîner les rencontres.

© photonews

Avec, juste devant, un Moussa Djenepo qui peine à toujours accomplir ses tâches défensives et un Nathan Ngoy forcé d'évoluer sur son mauvais pied (ce qu'il fait avec brio, mais qui ne facilite la tâche de personne et sûrement pas la relance liégeoise), on se retrouve avec une équipe qui perd totalement pied sur un côté.

Et quand de l'autre, Gilles Dewaele est complètement dépassé par Michel-Ange Balikwisha et les débordements de Ritchie De Laet, la rencontre peut rapidement devenir très compliquée. Des problèmes que l'on peut ignorer contre les plus petites formations, mais qui sautent aux yeux lorsque le Standard affronte les cadors.

Mais on sent aussi que l'envie d'Hoefkens est de retrouver cette défense à 4, du moins plus souvent qu'actuellement. C'est le schéma que le T1 voulait mettre en place lors des premières journées, et c'est celui qu'il ressaye maintenant que les automatismes sont grandement améliorés. Mais pour cela, recruter un latéral gauche au mercato sera une nécessité. Presque une question de vie ou de mort si Hoefkens tient tant à son système.