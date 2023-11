John Textor vire son quatrième entraîneur de la saison à Botafogo... deuxième du championnat

John Textor n'y va pas avec le dos de la cuillère. En Belgique, on l'avait compris dès cet été avec l'épisode Textor/Dailly ayant mené à l'éviction de l'ancien directeur du club.

Décrit comme "un véritable amoureux du jeu", l'Américain veut gagner partout ou il met les pieds et y emploie les grands moyens. Notamment au Brésil et à Botafogo, où le club figure à la deuxième place du championnat.

Après Luís Castro parti au tout début de la saison, Claudio Caçapa qui avait assuré l'intérim avant de poser ses valises... au RWDM, Bruno Lage puis Lucio Flavio qui avait également assuré l'intérim, voici Tiago Nunes, qui dirigeait le Sporting Cristal au Pérou.

S'étant débarrassé de Vincent Euvrard avant le début de saison ainsi que de Laurent Blanc à Lyon, voici le... sixième entraîneur viré par John Textor cette saison.

Mudança no corpo técnico

Lúcio Flávio não é mais auxiliar permanente do Clube



O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Lúcio Flávio deixa o cargo de auxiliar técnico permanente. O Clube destaca o profissionalismo, comprometimento e… pic.twitter.com/ZdkznWu3HV