L'Union retient son souffle avec la situation de Mohamed Amoura

L'attaquant de l'Union s'est blessé à l'épaule mais a été appelé en sélection algérienne. Jouera-t-il les deux rencontres avec son équipe ? L'USG espère que sa sélection ne prendra pas de risques.

Mohamed Amoura s'est récemment blessé à l'épaule et a jeté un sentiment d'inquiétude du côté de l'Union compte tenu de ses performances cinq étoiles depuis son arrivée au club.

Sa récente sélection avec l'Algérie, bien que mérité, a fait sourciller Alexander Blessin, coach de l'USG, qui espère ne pas le voir jouer pour qu'il soit parfaitement rétabli à son retour en club.

Belmadi justifie la sélection d'Amoura

Alors Amoura jouera-t-il face à la Somalie (jeudi) et au Mozambique (dimanche) ? Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi s'est exprimé en conférence de presse.

Selon lui, la santé du joueur reste "essentielle" et le staff fait tout pour "suivre la situation". "On sait qu'Amoura a un problème à l'épaule. On ne l'aurait pas sélectionné s'il ne pouvait pas du tout jouer", a-t-il ajouté.

Réponse donc jeudi soir face à la Somalie... L'Union retient son souffle !