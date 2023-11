Un rôle surprenant pour Leandro Trossard ? "Tant que Romelu sera là..."

Leandro Trossard est l'un des mystères des Diables Rouges. Capable de coups de génie comme de prestations transparentes, il a du mal à s'imposer comme incontournable, alors qu'il joue dans l'un des meilleurs clubs d'Europe.

Comment se fait-il que Leandro Trossard ne parvienne pas à s'imposer pour de bon comme titulaire en sélection ? À l'époque où il brillait à Brighton & Hove Albion, même Eden Hazard le disait : "Leandro mérite plus que moi de jouer". Même chose après son transfert plutôt réussi à Arsenal.

Et sous Tedesco ? On pensait le voir revenir incontournable suite à la retraite d'Eden. Manque de pot : le nouveau sélectionneur a décidé de renouveler les cadres et donc de lui mettre dans les pattes Jérémy Doku (qui a depuis pris une autre ampleur il est vrai), Johan Bakayoko, Dodi Lukebakio ou même en un sens et dans une moindre mesure Charles De Ketelaere.

"Je ne crois pas que j'ai grand chose à améliorer pour convaincre le coach. Je suis en bonne forme avec Arsenal et je suis content de mon niveau. Tout ce que je peux faire, c'est compliquer les choix du coach", sourit Trossard, serein. "Tedesco et Arteta ont des principes comparables : une pression haute, un jeu vers l'avant. C'est différent de Brighton. J'ai beaucoup appris sur le plan tactique".

Trossard en "faux 9" ?

Le problème de Trossard est peut-être que son meilleur poste reste flou, lui qui est très polyvalent. "C'est comme ça, je je peux rien y changer. Je suis un joueur polyvalent. Je ne vois pas ça comme un désavantage ", relativise le Gunner. À Arsenal, Leandro Trossard a même été utilisé comme faux 9.

"Je n'en ai jamais parlé avec le sélectionneur, non. Honnêtement, tant que Romelu Lukaku est là et est fit, c'est lui qui joue en 9 de toute façon", souligne-t-il. "Ça n'est donc pas encore à l'ordre du jour, mais qui sait, c'est une possibilité ".