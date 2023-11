Trois mois après avoir changé de sélection, cet artiste de Pro League s'offre une qualification historique

L'Albanie s'est qualifiée pour l'Euro 2024. Arbnor Muja a participé à la fête en montant au jeu.

L'Albanie a créé la surprise en se qualifiant pour l'Euro. Malgré leur partage en Moldavie, les Albanais sont assurés de sortir de leur groupe, qui renseigne pourtant la Pologne et la République Tchèque. Arbnor Muja, qui disposait encore de la nationalité sportive kosovare au début de l'été.

Né à Mitrovica, ville qui faisait alors partie de la Yougoslavie et désormais rattachée au Kosovo, le joueur de l'Antwerp a évolué six fois avec les U21 kosovars et avait déjà été appelé pour évoluer avec l'équipe A, sans jamais disputer la moindre minute.

En conflit ouvert avec Alain Giresse, il avait alors opté pour l'Albanie. Le voici désormais embarqué dans des scènes de liesse au pays, l'Albanie attendant de revivre les scènes de l'Euro 2016.