Axel Witsel donne des détails sur son avenir

Axel Witsel a pris sa retraite internationale, mais sa carrière en club n'est pas encore terminée. En fin de contrat à l'Atletico Madrid, il a donné des détails sur ce qu'il envisageait.

Que va faire Axel Witsel (34 ans) en juin 2024 ? L'ancien Diable Rouge, retraité international depuis cette année, arrivera alors en fin de contrat à l'Atletico Madrid, où il assure cependant "se sentir bien". Il n'exclut donc pas d'y rester. "Je n'ai pas toutes les clefs en main, mais je suis très heureux ici. Ma famille se sent bien à Madrid. Nous verrons ce qui va se passer", déclare Witsel à l'agence de presse Efe.

De nombreuses rumeurs concernant un éventuel retour en Belgique (le Standard en rêve à voix haute) ont évidemment déjà été lancées, mais on sait aussi que Witsel a déjà fait des choix financiers par le passé en signant en Russie puis en Chine. Une chose est sûre : il ne s'arrêtera pas tout de suite de jouer au football.

Axel Witsel imagine encore jouer quelques années

"J'ai mes licences UEFA A et B, mais si je veux passer la licence professionnelle, je dois arrêter de jouer", explique Axel Witsel. "Je ne peux pas faire les deux en même temps. J'aimerais aussi devenir directeur sportif à l'avenir". Mais ce n'est pas pour tout de suite, assure le joueur de l'Atletico : "Pour le moment, je prends du plaisir. Quand je me lèverai le matin et que je n'en prendrai plus, j'arrêterai. Mais je crois encore jouer 3 ou 4 ans au football", conclut-il.