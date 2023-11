Les jeunes de Thomas Vermaelen s'inclinent face à la France

Thomas Vermaelen et ses U20 disputaient un match amical face à la France ce weekend. Ils se sont inclinés, malgré quelques beaux noms issus de la Pro League.

Ce samedi, plusieurs de nos équipes de jeunes jouaient. Parmi celles-ci, les U20, entraînés par Thomas Vermaelen, qui affrontaient la France et se sont inclinés 0-1 à Tubize. À noter que les U20 étaient en partie déforcés car les U19 jouaient quant à eux un match qualificatif pour l'Euro face à l'Albanie, qu'ils ont remporté 2-0.

Côté U20, on retrouvait en pointe le jeune Norman Bassette, qui a récemment fait sensation avec Malines face à Charleroi. Dans l'entrejeu, Pierre Dwomoh était titulaire, tout comme Matthias Delorge (STVV) et Mohamed Salah (Bruges). Arnaud Dony (Union Saint-Gilloise) était aligné au back gauche, Matte Smets (STVV) en défense centrale aux côtés de Bram Lagae (La Gantoise). Au but, le grand talent Kjell Peersman (PSV Eindhoven).

Malgré la défaite, un joueur a fait forte impression selon Het Belang Van Limburg : le tout jeune Cédric Nuozzi (17 ans), titulaire sur le flanc gauche.