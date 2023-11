Une piste prestigieuse se referme pour le Standard

Le Standard est toujours à la recherche d'un entraîneur pour étoffer son staff. Cela ne sera vraisemblablement pas Winston Bogarde.

Le mouvement dans le staff du Standard n'est pas fini. Si les Rouches ont pallié le départ de Yaya Touré en nommant Bernd Thijs comme T2 de Carl Hoefkens, ils sont toujours à la recherche d'un adjoint suite au nouveau rôle de Geoffrey Valenne qui va retrouver les équipes de jeune.

Il y a quelques jours, l'Algemeen Dagblad révélait des discussions entre le Standard et Winston Bogarde. Le Néerlandais renseigne un CV flatteur avec des passages à l'Ajax, à l'AC Milan et au FC Barcelone ainsi des expériences d'entraîneur adjoint auprès d'Erik Ten Hag à l'Ajax et de Patrick Kluivert à l'Adana Demirspor.

Mais Het Laatste Nieuws est clair : la piste Bogarde n'aboutira pas. La direction va donc devoir étudier d'autres profils dans les jours à venir.