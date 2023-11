La concurrence fait des dégâts : un départ se précise à Anderlecht

Amadou Diawara n'est plus dans les plans de Brian Riemer à Anderlecht. Un départ dès le mois de janvier est de plus en plus probable.

Une titularisation : c'est le maigre bilan d'Amadou Diawara depuis la prise de pouvoir de Thomas Delaney au milieu de terrain. Et encore, la titularisation du Guinéen sur le terrain d'Eupen s'expliquait par l'absence de Delaney. La semaine suivante, alors que le Danois n'était pas encore rétabli, Diawara glissait déjà sur le banc. Mais il n'y a pas que Delaney : par rapport à la saison passée où il bénéficiait de plus de temps de jeu, l'arrivée de Mats Rits ainsi que les explosions de Théo Leoni et Mario Stroeykens lui compliquent grandement la tâche. Selon la Dernière Heure, Diawara aurait informé la direction d'Anderlecht qu'il souhaite partir dès le mois de janvier. Le board mauve et blanc l'avait déjà placé sur sa liste de transferts sortants depuis plusieurs semaines.