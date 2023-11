Une grosse tuile pour Anderlecht avant la réception du RWDM

Si Eden sera présent au Lotto Park ce dimanche, il n'y aura pas de Hazard sur la pelouse pendant le derby entre Anderlecht et le RWDM.

Eden Hazard est attendu au Lotto Park, dimanche, pour assister à un derby entre Anderlecht et le RWDM qui aurait pu opposer ses deux frères.

Mais Kylian est sur la touche depuis un moment et Thorgan ne participera pas non plus à cette rencontre. Le Brainois souffre "d'une légère blessure" et ne figure pas dans la sélection du Sporting pour ce match face à son voisin molenbeekois.

Maxime Dupé ne fait non plus partie du noyau anderlechtois. Le portier français est absent pour "raisons personnelles".