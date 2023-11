Il a enfin retrouvé le chemin des filets avec Charleroi: "Beaucoup d'émotions quand la balle est rentrée"

Daan Heymans aura dû attendre la dernière journée du premier tour de la phase classique pour enfin inscrire son premier but de la saison. Un but qu'il savoure, surtout, parce qu'il a été accompagné par une précieuse victoire.

Après avoir concédé trois défaites consécutives, les Zèbres ont, en effet, retrouvé le chemin de la victoire, au bout du suspense contre Westerlo, samedi soir.

Et Daan Heymans a été l'un des héros de cette folle soirée carolo. Alors qu'il n'avait plus marqué en championnat depuis le 1er avril et que les Zèbres étaient menés 0-1, le milieu offensif a relancé son équipe à l'heure de jeu.

Un but sous forme de délivrance pour Daan Heymans. "Cela fait du bien parce que cela faisait très longtemps que je l'attendais", confirme-t-il. "Il y avait eu beaucoup de critiques à mon encontre, donc il y avait aussi beaucoup d'émotions quand cette balle est rentrée."