La disette du meilleur buteur de Pro League: "Ça n'a pas d'importance!"

Il reste sur trois rencontres de championnat sans marquer, mais il insiste: ses statistiques personnelles sont bien moins importantes que les bons résultats engrangés par le Cercle.

Kevin Denkey ne trouve plus le chemin des filets en championnat. L'attaquant du Cercle avait inscrit dix buts lors de ses douze premières sorties en Pro League, il a enchaîné une troisième rencontre sans trouver l'ouverture, samedi face à Eupen.

Mais il n'est pas inquiet pour autant. "Honnêtement, ça n'a pas d'importance. Tant qu'on gagne, c'est bien et, en plus, j'ai marqué avec mon équipe nationale pendant la trêve internationale", insiste Kevin Denkey qui a, en effet, inscrit un but avec le Togo, la semaine dernière, en éliminatoires de la Coupe du monde.

Le mutisme de Kevin Denkey en championnat fait en tout cas les affaires des autres artilleurs de Pro League. Aboubakary Koita est revenu à la hauteur du Togolais en tête du classement des buteurs avec 10 réalisations et Kasper Dolberg (9) aura l'occasion de recoller au duo de tête en contre le RWDM dimanche soir.