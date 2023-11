🎥 Le week-end de rêve d'Arthur Theate

Le Diable Rouge s'est offert son premier but de la saison. Rennes, de son cÎté, a renoué avec le succÚs.

Face au Reims de Will Still, Rennes a retrouvé le goût de la victoire après une triste série comptant notamment trois défaites et un partage lors des quatre dernières rencontres.

Un succès 3-1 auquel Arthur Theate a participé : en effet, le Diable Rouge a marqué le troisième but de son équipe mais surtout son premier but de la saison.

Un premier but de Theate depuis mai 2023

Il s'agit de son sixième but en 56 rencontres avec Rennes depuis son arrivée. Le dernier remontait au 14 mai dernier lors de la victoire 4-0 face à Troyes en championnat.

Avec ces trois points Rennes remonte doucement la pente en championnat et se place dixième, en plein dans le ventre mou.