Moussa Djenepo, c'est quoi le problème ?

Depuis son retour au Standard, on n'a pas encore revu le vrai Moussa Djenepo. Quel est le souci avec le Malien.

Il y a quelques mois, lorsque le Standard avait annoncé le retour de Moussa Djenepo, les supporters liégeois se frottaient les mains. Tout le monde avait encore en tête ses dribbles, sa percussion et sa façon d'apporter le danger dans le rectangle adverse.

Mais quelques mois plus tard, et huit rencontres disputées en championnat cette saison en Belgique, le Malien n'a pas encore montré son talent. D'un point de vue strictement comptable, il n'a d'ailleurs signé aucun but ni aucune passe décisive.

Dans un premier temps, Djenepo a été aligné en position de piston gauche, lui qui est plutôt un ailier dans un 4-3-3. Le résultat ? Une première touche de balle beaucoup trop loin du but adverse, une volonté d'attaquer tout en oubliant parfois (souvent ? ) de défendre et un déséquilibre créé au sein même de sa propre équipe. On sentait que cette position ne le rendait pas heureux.

Ce dimanche contre Genk, Moussa Djenepo a été aligné comme deuxième attaquant, aux côtés de Kanga. Le Malien a été très approximatif dans cette position, ne touchant que 32 ballons, en perdant 13, ce qui n'est pas fabuleux. Mais, car il y a un mais, la plupart de ces touches de balle ont été dos au but adverse, ce qui n'est pas habituel chez lui, qui est fréquemment face au jeu dans sa position de prédilection. Du coup, à force de perdre les ballons, il tentait finalement de s'en débarrasser le plus vite possible, ce qui n'a pas non plus aidé son équipe en première période.

Mais comment régler cela ? Il y a deux solutions. La première, c'est qu'il travaille d'arrache-pied pour s'améliorer dans cette position axiale, et travailler son jeu dos au but, mais aussi s'améliorer dans ses appels de balle. La seconde ? Récupérer une position de piston mais en prenant exemple sur Canak qui défend directement dès la perte de balle. Le Malien sait ce qu'il lui reste à faire.