Un problème persiste à Anderlecht : vers une nouvelle opportunité pour un joueur écarté ?

Tout se passe relativement bien au Sporting d'Anderlecht. Les Mauves n'enchaînent pas toujours les plus belles prestations, mais les résultats sont au rendez-vous. Des victoires, des attaquants qui marquent, un stade comble, ... Pourtant, dimanche dernier, plusieurs problèmes sont apparus.

Une nouvelle fois, et malgré son talent pourtant indéniable balle aux pieds, Alexis Flips a déçu contre le RWDM. Il ne parvient pas à passer de la Ligue 1 à la Jupiler Pro League, championnat bien différent que la première division française.

Flips évite les duels

Contre Westerlo, lors de son premier match au Lotto Park, Alexis Flips avait été assez impressionnant. Le Français donnait l'impression de pouvoir déposer le ballon n'importe où, bien que Westerlo laissait beaucoup trop d'espace au Sporting.

© photonews

Car de l'espace, en Belgique, il y en a beaucoup moins qu'en France. Flips a moins d'espace et de temps entre les lignes que lors de son passage au Stade de Reims, le marquage qu'il reçoit l'empêche de se mettre en avant.

Le joueur de 23 ans n'a jamais vraiment dû travailler son physique, puisqu'il avait la qualité technique nécessaire pour faire la différence. En Pro League, on se rend compte que l'ancien international espoir évite les duels, car il les perd presque à chaque fois. Pour le moment, Flips perd la compétition avec Thorgan Hazard, Mario Stroeykens et bientôt aussi Francis Amuzu.

Benito Raman titulaire contre Westerlo ?

Benito Raman a été écarté du onze de base, mais il a une nouvelle fois montré, ce dimanche, que l'on pouvait compter sur lui. Un joueur "à haute énergie" qui presse, harcèle et peut réveiller une équipe. Raman a refait surface ces dernières semaines, et est le seul doté de cette vitesse en l'absence d'Amuzu.

© photonews

L'ancien de La Gantoise et du Standard a convaincu Brian Riemer de le remonter dans la hiérarchie. Le Belge semble désormais passer devant Alexis Flips. Et puisque Kasper Dolberg ne devrait pas pouvoir tenir sa place contre Westerlo et que la présence de Thorgan Hazard n'est pas certaine, Raman pourrait chiper une place... de titulaire.

Brian Riemer a toujours fait des choix honnêtes. Tant que Raman est un joueur d'Anderlecht, il l'utilisera. Le fait qu'Alexis Flips ait coûté cher et représente plutôt l'avenir de cette équipe ne devrait jouer aucun rôle. Il n'appartient qu'au Français de commencer à progresser, sans quoi son temps de jeu ne risque pas d'être revu à la hausse.