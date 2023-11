🎥 Le Belge de la soirée en Ligue des Champions ? Certainement pas celui que l'on attendait

Le PSV Eindhoven a renversé le FC Séville en Ligue des Champions. L'un des tournants de la rencontre aura été la montée au jeu de Yorbe Vertessen

Il suffisait de demander : alors même qu'il regrettait son manque de jeu au PSV, voici Yorbe Vertessen sauveur des siens au FC Séville. Comme souvent, l'attaquant belge de 22 ans a commencé la rencontre sur le banc. Mais il en est sorti juste avant la mi-temps suite à la blessure d'Hirving Lozano.

Le PSV était alors mené 1-0, avant d'encaisser le but du break dès le début du deuxième acte. La montée de Vertessen ressemblait ainsi à un cadeau empoisonné. Mais les deux cartes jaunes reçues par Lucas Ocampos en trois minutes en redonné espoir aux Néerlandais.

D'autant plus qu'à 20 bonnes minutes de la fin, Ismael Saibari réduisait le score. Et vous devinez la fin : c'est Yorbe Vertessen qui a égalisé dans les 10 dernières minutes en faisant choir Nemanja Gudelj sur la ligne de but.

Terminé ? Non, car ce diable de Vertessen signe ensuite l'assist d'un débordement tout en puissance sur le but du KO signé Ricardo Pepi dans le temps additionnel (2-3). De quoi définitivement éclipser le match dans le match entre Dodi Lukebakio et Johan Bakayoko.

Grâce à ces trois points inespérés, le PSV s'empare de la deuxième place du groupe derrière Arsenal. Dans l'autre match débuté à 18h45, Dries Mertens est sorti à l'heure de jeu à l'occasion du partage spectaculaire entre Galatasaray et Manchester United (3-3).