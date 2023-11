La Ligue des Champions, un "cadeau empoisonné" pour l'Antwerp ?

L'Antwerp est donc éliminé de la Ligue des Champions, mais aussi de toute compétition européenne. Le Great Old a appris la dure loi du haut niveau, essuyant actuellement une dure série de 0/15.

Les mines sont basses à l'Antwerp après cette nouvelle défaite, concédée mardi face au Shakhtar Donestk. Dans ces circonstances, les déclarations de Marc Overmars, qui avait lâché avant le début de la compétition que la Ligue des Champions arrivait "trop tôt" font plus que jamais sens.

Et si, finalement, la Ligue des Champions n'avait été qu'un cadeau empoisonné pour l'Antwerp ? Ce n'est pas l'avis de l'ancienne légende du club, Patrick Goots, interviewé par Sporza.

"Je ne dirais pas que cette campagne est devenue un cadeau empoisonné pour l'Antwerp. Les résultats sont décevants, mais il aurait pu en être autrement. Je pense surtout au match à domicile contre le Shakhtar, mais aussi aux déplacements à Porto et contre le Shakhtar (...) Je dois admettre que de nombreux joueurs ont atteint leurs limites. La Ligue des champions est encore 2 ou 3 étages plus haut que le championnat belge."

La Ligue des Champions : un niveau bien trop haut pour l'Antwerp

"Pour beaucoup de joueurs, la Ligue des champions était en effet une marche trop haute en ce moment et il faut essayer de compenser ces absences collectivement. Le manager Sven Jaecques avait déjà dit cet été qu'il n'était pas opportun de recruter 4-5 joueurs uniquement pour cette Ligue des Champions, mais je pense qu'ils espéraient encore obtenir quelqu'un d'autre durant les derniers jours du mercato. Cela n'a pas fonctionné."

"Les mots de Marc Overmars ? Ce ne sont pas des paroles en l'air. Il est vrai que tout s'est passé un peu trop vite, mais d'un autre côté, il ne faut pas se voiler la face. Si vous perdez contre l'AEK Athènes, vous jouez l'Europa League et peut-être que cela aurait été mieux, mais en tant que sportif, vous visez toujours le plus haut. Et encore une fois, avec un peu plus de chance, l'Antwerp aurait pu prendre 4 ou 5 points."