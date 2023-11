L'Antwerp devra s'inspirer...d'Anderlecht pour éviter de battre un triste record du football belge

L'Antwerp s'est incliné 1-0 à Hambourg face au Shakhtar Donestk. Les hommes de Mark van Bommel quitteront-ils la Ligue des Champions sur un zéro pointé ?

Lors du tirage au sort, la venue du FC Barcelone au Bosuil avait d'emblée été pointée comme le moment phare de la campagne de l'Antwerp en Ligue des Champions. Le hasard du calendrier a voulu que la rencontre prenne place lors de la dernière journée. Certains imaginaient alors un final en apothéose dans un groupe de tous les possibles : face au FC Porto et au Shakhtar Donetsk, pourquoi les Anversois ne pourraient-ils pas ambitionner la deuxième place ?

© photonews

Trois mois après les rêveries du tirage au sort à Monaco, l'Antwerp s'apprête à défier le Barca en étant déjà éliminé de toute compétition européenne, sans le moindre point au compteur. L'enjeu de la rencontre sera donc uniquement de sauver les apparences en proposant un meilleur visage face aux Catalans après la déroute de l'aller (5-0).

Un Antwerp - FC Barcelone pour sauver ce qui peut encore l'être

Si les hommes de Xavi voudront sécuriser leur première place et faire taire les nombreuses critiques les concernant, le Great Old serait également bien avisé de quitter la compétition la tête haute. Car en cas de nouvelle dégelée, les Anversois pourraient battre le triste record de la pire campagne belge en Ligue des Champions.

En cas d'ultime défaite le 13 décembre, les troupes de Mark van Bommel rejoindraient dans tous les cas le Club de Bruges et Anderlecht parmi les équipes belges ayant réalisé un 0 sur 18 en phase de groupe. En tout, pareille performance est arrivée à 24 reprises.

Pour les Blauw en Zwart, il faut remonter à la saison 2016/2017. A l'époque, les Brugeois de Michel Preud'Homme n'avaient pas récolté le moindre point face à Leicester, au FC Copenhague (les plus observateurs auront reconnu Thomas Delaney au duel avec Lior Refaelov) et au FC Porto. Le tout avec une différence de buts de -12.

Quant à Anderlecht, cela date de la saison 2004/2005, lorsque les Mauves avaient perdu à six reprises face à l'Inter Milan, au Werder Brême et à Valence. Avec un goal average de -13 à la clé. L'Antwerp est actuellement à -12. Une défaite par plus d'un but d'écart contre Barcelone les verrait devenir seuls détenteurs de ce triste record.

Une fin de parcours inspirée d'Anderlecht ?

Dans sa situation, l'Antwerp pourrait s'inspirer d'Anderlecht. A deux reprises, le Sporting s'est présenté avec un bilan de 0 sur 15 avant la dernière journée pour finalement quitter la C1 sur une victoire.

En 2005/2006, dans un groupe constitué par Liverpool, Chelsea et le Bétis Séville, les Mauves avaient sauvé les meubles lors du sixième match grâce à une réalisation de Vincent Kompany. Le premier but de la campagne européenne avait suffi pour s'imposer 0-1.

Plus récemment, lors de la saison 2018/2019, l'Anderlecht d'Hein Vanhaezebrouck avait pris sa revanche sur le Celtic en gagnant 0-1 en Ecosse. L'adversaire des Anversois sera certes plus costaud. Mais il faudra bien cela pour sauver leur morne campagne.