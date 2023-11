Le message fort d'Alexander Blessin à ses hommes avant le match capital de l'Union

L'Union Saint-Gilloise s'est envolée aujourd'hui pour Toulouse. Avec un match crucial pour poursuivre l'aventure européenne.

Avec trois points de retard sur la deuxième place occupée par son adversaire de demain, la situation est claire pour l'Union Saint-Gilloise : il faut l'emporter pour avoir encore un espoir de se qualifier lors de la dernière journée contre Liverpool.

Si les Unionistes se sont rendus à Toulouse grâce à un carburant plus durable, Alexander Blessin ne veut pas voir ses troupes jouer à l'économie. En conférence de presse, il est revenu sur les débuts de match manqués de son équipe, comme lors du match aller ou encore ce weekend à La Gantoise.

L'Union Saint-Gilloise dos au mur à Toulouse

"On a eu de la chance parfois de ne pas avoir plus concédé de buts et de revenir. Même si j’aime le caractère de mon équipe, j’aimerais que l’on corrige cela. Il faudra retrouver nos forces : mettre plus d’intensité que dans le match aller où on perdait parfois trop facilement le ballon" déclare-t-il, dans des propos relayés par la Dernière Heure.

Toutefois, le coach allemand sait que ce match sera avant tout une question de gestion : "D’un autre côté, Toulouse ne sera pas obligé de gagner non plus ; sera content avec le nul. La question sera de voir comment ils entrent dans ce match, peut-être plus défensivement".