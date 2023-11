Une première moitié de phase classique mouvementée : découvrez notre onze idéal du début de saison

Le championnat belge en est à la moitié de la phase régulière. De quoi tirer les premiers bilans.

Le weekend dernier se disputait la 15e journée de Pro League. Ce qui signifie que chaque équipe a joué une fois contre tout le monde, permettant de distinguer les principales forces en présence. Nous nous sommes donc essayés au jeu de l'équipe type de ce premier tour en réunissant les joueurs qui ont performé, parfois au-delà des attentes.

Gardien : la confirmation Warleson

La lutte entre Warleson et Arnaud Bodart aura été âpre. Les deux gardiens se sont montrés précieux pour leur équipe avec de nombreuses parades. Mais celles du Brésilien ont rapporté plus de points encore, tandis que ses rares erreurs n'ont pas prêté à conséquence.

Avec 7 clean sheets, Warleson emmène le Cercle de Bruges à la quatrième place du classement, confirmant ce qu'il avait laissé entrevoir la saison dernière en l'absence de Radoslaw Majecki.

Défense : les belles surprises gantoises

En début de saison, peu auraient parié sur la présence de Tsuyoshi Watanabe et Archie Brown dans notre onze. Pourtant, les deux renforts buffalos ont coûté pas moins de 7 millions à eux deux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont tout de suite confirmé le bien que la direction pensait d'eux.

Le premier s'est d'emblée imposé dans l'axe central grâce à ses anticipations bien senties et sa solidité dans les duels, tandis que le second prend systématiquement son opposant de vitesse sur le flanc gauche.

Entre les deux Gantois, difficile de passer à côté de Jan Vertonghen. Le Diable Rouge de 36 ans, encore décisif contre le RWDM, preste à un tel niveau qu'il fait figure d'incontournable dans ce onze.

Notre quatuor est complété par Hugo Siquet sur le côté droit. Toujours aussi actif le long de la ligne de touche et récompensé par une première apparition chez les Diables, il devance l'ultra offensif Daniel Munoz (5 buts) qui paye le début de saison hésitant de Genk.

Milieu : la revanche des réservistes

On aurait pu croire à une embellie passagère du début de saison. La saison passée, Cameron Puertas et Théo Leoni n'ont guère eu voix au chapitre et son rapidement retournés sur le banc malgré des dépannages plus qu'intéressants. La situation aurait pu se répéter avec l'arrivée de nouveaux concurrents au cours du mercato estival.

Mais au vu de leurs prestations, il est très vite devenu impossible de les ressortir de l'équipe. Au point que les deux milieux de terrains trônent toujours en tête du classement des assists (11 pour Puertas, 6 pour Leoni).

Pour compléter le trio de l'entrejeu, il fallait encore leur associer un profil un peu plus besogneux, une assurance sécurité. Voilà qui colle parfaitement à Julien De Sart, omniprésent avec La Gantoise depuis le début de saison. Travailleur de l'ombre, il n'hésite pas à faire le ménage aux côtés de Sven Kums, tout en aérant le jeu buffalos par ses transversales millimétrées.

Attaque : la course au Taureau d'Or

A la mi-phase classique, deux joueurs peuvent se targuer d'être les meilleurs buteurs de la compétition : avec 10 buts inscrits, Kevin Denkey et Aboubakary Koita ont, dans des styles très différents, mis la barre très haut au sein des deux bonnes surprises de ce championnat.

S'il avait récolté plus que ses quatre titularisations dans la tournante unioniste d'Alexander Blessin, Mohamed Amoura serait sûrement au même niveau que les deux attaquants précités, voire même bien plus haut.

Débarqué pour 4 millions du FC Lugano, l'attaquant algérien brille par sa vitesse, mais aussi par son incroyable justesse dans le dernier geste (bicyclettes inclues) : la sensation saint-gilloise marque toutes les 58 minutes depuis son arrivée.